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Кожен другий українець каже, що збіднів за останнє півріччя

Вівторок, 14 квітня 2020, 11:54
 

Понад 50% українців вважають, що економічне становище їхньої сім’ї погіршилося за останнє півріччя, 61% українців відчули погіршення за останній місяць.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 10-12 квітня

Дослівно: "51% опитаних вважають, що економічне становище їхньої сім’ї погіршилося за останні півроку. 42% – вважають, що воно не змінилося, 6% – побачили покращення.

При цьому оцінюючи зміни в фінансовій ситуації у близькій перспективі, 61% зазначили про погіршення протягом останнього місяця, 35% сказали, що не відчули змін, лише 3% – говорили про покращення".

Деталі: Відзначається, що песимістичними в своїх оцінках були старші та бідніші респонденти.

Крім того, говорячи про економічні перспективи країни в найближчі півроку, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% відповіли, що не зміниться, 9% – передбачають покращення.

 
 

Опитування проводилося 10-12 квітня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Українська правда

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