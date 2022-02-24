Альфа-Банк встановив ліміт на зняття готівки з дебетових карток
Альфа-Банк Україна заявив, що відділення банку у стандартному режимі обслуговують клієнтів, у банкоматах на зняття готівкових коштів з дебетових карток встановили ліміт 20 000 грн на добу на одного клієнта.
Про це повідомляє прес-служба банку в Telegram.
"Забезпечений доступ клієнтів до банківських сейфів. Дистанційні канали обслуговування працюють з 9.00 до 22.00. Щойно ситуація стабілізується, повернемо цілодобову роботу", - кажуть в банку.
Банкоматна та термінальна мережа продовжують обслуговування клієнтів банку.
"У банкоматах на зняття готівкових коштів з дебетових карток АБУ наразі встановлено ліміт 20 000 грн на добу на одного клієнта, для забезпечення готівкою максимальної кількості клієнтів.
Здійснення переказів між власними картками та на картки інших банків у додатках та через POS-термінали - без обмежень", - додали у фінустанові.
При цьому, клієнти можуть здійснювати продаж валюти в мобільному банку без обмежень. Продаж валюти клієнтам не здійснюється.
"Ми тимчасово зупинили видачу i надання кредитних лімітів.
Для зручності пропонуємо користуватися Sense SuperApp та каналами дистанційного обслуговування", - додали в банку.
Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.
Економічна правда
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