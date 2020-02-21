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Офіс генпрокурора провів обшук на підприємстві "Укроборонпрому"

П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:41
 

Прокурори Офісу Генерального прокурора провели обшук у комплексі будівель державного підприємства "Укроборонсервіс", яке входить до державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: повідомлення на сайті ОГП

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту ДК "Укроборонпром" провів обшук у комплексі будівель дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" – державного підприємства "Укроборонсервіс".

Деталі: За даними слідства, службові особи "Укроборонсервісу" ймовірно заподіяли державі значні збитки "при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій". Крім того, вони можуть бути причетними до привласнення та розтрати чужого майна у великих розмірах.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Інших деталей у відомстві не повідомили.

Нагадаємо: На початку грудня 2019 року стало відомо, що ДБР розслідує, як службовці держкомпанії "Укрспецекспорт" у 2016-2019 роках привласнювали кошти через організацію харчування представників іноземних делегацій в київському ресторані "Fisher", яке фактично не відбувалось.

Українська правда

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прокуратура Укроборонпром

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