Головного спеціаліста "Укргазвидобування" затримали на хабарі: вимагав 600 тисяч

фото прокуратури

Правоохоронці викрили посадовця АТ "Укргазвидобування" на вимаганні 600 тисяч гривень хабара.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ

Деталі: За даними силовиків йдеться про головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування", 38-річного уродженця Полтавщини.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів щодо поставки спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладання.

Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені строки виявилось неможливим.

За даними СБУ, посадовці "Укргазвидобування" штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

Фірма направила на адресу АТ відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання.

У свою чергу, посадовець "Укргазвидобування" зустрівся із представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції необхідно надати йому 600 тисяч гривень.

фото: сбу

Посадовця затримали після отримання ним першої частини хабаря - 400 000 гривень.