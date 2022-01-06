"АрселорМіттал" може не виплатити зарплати через арешт рахунків

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В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокувати рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ввечері 5 січня Офіс генеральної прокурорки заявив, заблокував безготівкові кошти компанії в межах суми встановлених заподіяних збитків. Правоохоронці додали, що з цих рахунків не проводилася сплата податків або виплати заробітної плати.

Натомість на підприємстві стверджують, що заблоковано саме той рахунок, через який обслуговується зарплатний проєкт. Як наслідок, "АрселоМіттал Кривий Ріг" може не виплатити зарплату понад 20 тисяч працівників.

Підприємство також додало копію листа з "Укрсіббанку", де йдеться про відхилення 5 січня платіжного доручення на виплату заробітних плат внаслідок арешту 2,2 млрд грн активів компанії.

документ: арселорміттал

Нагадуємо:

5 січня Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Згодом в ОГП а прокоментували арешт рахунків "АрселорМіттала" на 2,24 млрд грн – такою є сума збитків від можливого ухилення від податків, яке інкримінують компанії.

17 листопада за місцем проживання фіндиректора криворізького "АрселорМіттала" провели обшуки, його підозрюють у справі ухилення компанії від податків на 2,2 млрд грн.

Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вручили підозру – його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).

Економічна правда