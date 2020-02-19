Уряд підвищив штрафи за зловживання з підключеннями бізнесу до електромереж

Кабінет міністрів підвищив штрафи для операторів систем розподілу (ОСР), які, зокрема, підключають комерційних користувачів до електромереж.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"В Україні оператори систем розподілу (ОСР, тобто ті самі "природні монополії") часто зловживають своїм становищем. Подекуди вони виставляють завищену плату за підключення до електромереж.

Крім того, часом вимагають від бізнесу хабарі, погрожуючи затягнути розгляд документів до нескінченності", - пише Гончарук.

За словами очільника уряду, це стримує прихід інвесторів у регіони та уповільнює темпи створення нових робочих місць.

"Уряд посилює відповідальність ОСР за такі дії, зокрема через підвищення розмірів штрафних санкцій.

Також ми посилюємо контроль за використанням зібраних від споживачів коштів. Вони йтимуть на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго", - пише Гончарук.

Також нардеп ЄС Олександр Гончаренко, оприлюднив фото урядового законопроєкту, який покликаний знизити зловживання ОСР.

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Економічна правда