Енергорегулятор позапланово перевірить 13 обленерго

фото: НКРЕКП

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе позапланові виїзні перевірки 13 операторів систем розподілу електричної енергії.

Постанови про проведення таких перевірок Комісія прийняла 11 січня 2022 року.

Підставою для позапланових виїзних перевірок стали численні звернення і скарги споживачів про незадовільне надання послуг у сфері електроенергетики, додали в регуляторі.

Перевірки проводитимуться на:

1) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";

2) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";

3) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ";

4) АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";

5) АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО";

6) ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО";

7) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО";

8) ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО";

9) АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО";

10) ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО";

11) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";

12) АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО";

13) АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО".

"Серед найбільш поширених проблем, з якими стикаються споживачі під час взаємовідносин зі згаданими компаніями – надавачами послуг, є порушення ними умов приєднання електроустановок замовників до мереж систем розподілу.

Регулятор й надалі реагуватиме на усі звернення та скарги споживачів в разі порушення їх законних прав щодо користування послугами, що надаються суб’єктами господарювання - ліцензіатами", - додали в НКРЕКП.

Економіча правда