Кабмин повысил штрафы злоупотребления с подключением бизнеса к электросетям
Кабинет министров повысил штрафы для операторов систем распределения (ОСР), которые, в частности, подключают коммерческих пользователей к электросетям.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"В Украине операторы систем распределения (ОСР, то есть те самые "естественные монополии ") часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям.
Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности", - пишет Гончарук.
По словам главы правительства, это сдерживает приход инвесторов в регионы и замедляет темпы создания новых рабочих мест.
"Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности из-за повышения размеров штрафных санкций.
Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго", - пишет Гончарук.
Также нардеп ЕС Александр Гончаренко, обнародовал фото правительственного законопроекта, который призван снизить злоупотребления ОСР.
Экономическая правда
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