"Київміськбуду" можуть скасувати пайовий внесок за недобудовані об'єкти "Укрбуду"

Джерело: Ділова столиця

Київська міська рада зареєструвала проєкт рішення, що може звільнити від сплати пайових компанії, які візьмуться за добудову заморожених об’єктів.

Про це йдеться у проєкті рішення від 13 лютого

До відповідного рішення додали перелік таких об’єктів: з 24 будинків з переліку - 22 належать "Укрбуду", решта – нежитлові приміщення.

У роз’яснювальній записці, що додається до проєкту, зазначається, що це рішення має спростити та прискорити будівництво об’єктів і допоможе інвесторам (дольщикам - ред.) швидше отримати свої квартири.

Серед інвесторів за інформації з записки є учасники АТО, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю і переселенці з Криму та Донбасу.

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Записку підписав депутат від партії "Солідарності" Юрій Зубко, який донедавна був керуючим справами ХК "Київміськбуд", що взялася добудововувати об’єкти "Укрбуду".

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Нагадаємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

У "Київміськбуді" очікують закінчення передачі в управління перших 6 житлових комплексів компанії "Укрбуд" до кінця лютого.

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною