Чому українцям потрібно інвестувати в технології, а не в квартири в новобудовах

Пандемія суттєво вплинула на інвестиційний клімат. Упало споживання, а за ним – і виробництво.

Інвестиції почали мігрувати з реального сектору в галузі, що ростуть через глобальний карантин: у технологічні рішення й ІТ.

Люди стали замовляти їжу додому – зросла сфера додатків для доставки.

Усі почали спілкуватися віддалено – зросла сфера програм для онлайн-конференцій та навчання.

Кібербезпека набула нової цінності, тому що кількість людей, які в повсякденній діяльності змушені спиратися на онлайн-інструменти, зросла.

Пандемія – тимчасова, а перехід в онлайн, який вона "тригернула", – уже незворотний. Якщо раніше він відбувався поступово, то у 2020-2021 роках стався ривок: відстань, яка б зайняла п'ять років, ми пройшли за рік.

Особливість онлайну в тому, що з нього люди вже не повертаються. Хто перейшов з аналогових продуктів на цифрові, назад не переходить, навіть якщо початкове рішення було ухвалене під тиском обставин.

Політика кількісного пом'якшення, гелікоптерні гроші, що з'явилися у світі, вимагають інвестування. Вони не можуть існувати окремо від реальної економіки, тиснуть на кишеню, вимагають бути кудись вкладеними.

Куди інвестують українці? У будівництво. У сільське господарство. Ми – батьківщина безкрайніх чорноземів і безмежних Осокорків, що ростуть на них. Великі інвестори, середні, дрібні – розмір неважливий, просто така традиція.

Припустімо, є український айтівець-синіор. Працює в американському чи українському "єдинорозі", залучив величезні раунди інвестицій і заробляє великі гроші. Куди він інвестує свої 100 тис дол, коли вони з'являються? Купить квартиру в новобудові. Потім її здаватиме. Такий має інвестиційний план.

Інвестиційні плани середніх та великих інвесторів часто відрізняються лише кількістю житлових чи комерційних площ, які вони здатні купити.

Тобто навіть працюючи в найбурхливішій сфері у світі, навіть перебуваючи в країні, де ця сфера розвивається швидше, ніж будь-де, – в Україні, навіть маючи ресурси та бажання їх інвестувати, люди схильні вибирати консервативні способи вкладення грошей.

"Ми завжди так робили" – логічне рішення інвестувати в нерухомість чи сільське господарство. Прагматичне, але не венчурне.

Український ІТ-ринок зростає на 20-30% щорічно. Він динамічний, не перегрітий, має потенціал зростання до 50-60%. Українські юнікорни стають декакорнами.

Капіталізація IT-бізнесів перевищує капіталізацію олігархічного господарства: економіка заводів втрачає позиції під тиском економіки ідей. Ці ідеї коштують дуже дорого, і їх ціна тільки зростатиме. Зрештою, з кожним новим днем настає майбутнє, у якому розподіляти ризики по портфелях буде штучний інтелект.

Однак традиції інвестування в Україні залишаються архаїчними: вкладати у надійне, консервативне, міцне, у те, у що інвестували ще в 1990-ті.

Ситуація змінилася. Настав час поступово змінювати інвестиційні вподобання. Аби привернути увагу, я заснував щорічну премію Mazepa Awards.

Вона присвячена не лише інвесторам, а й інвестиційним проєктам, а саме – проєктам у технологічній, інноваційній сфері. Завдання премії Mazepa Awards – показати інвесторам, що відбувається за межами коробки банк-ЖК-с/г холдинг.

Я хочу не лише показати перспективні проєкти, номінувати їх і нагородити, я хочу ще більше відкрити для інвестування цілу галузь.

Прокласти комунікаційний міст між "традиційними" та високотехнологічними інвестиціями й інвесторами. Залучити до українських інновацій іноземні гроші. Заповнити прірву між потребою стартапів у своєчасному фінансуванні та бажанням інвесторів не приймати ризики інвестування на ранніх стадіях.

Я щиро сподіваюся, що премія Mazepa Awards також вплине на інвестиційний клімат в Україні, змінить культуру інвестування. І що незабаром до української галузі технологій увійдуть топові світові інвестори.

Аби досягти цієї мети, я хотів би, щоб українські айтівці, автори найамбітніших проєктів у технологічній галузі, стали в Україні героями, рок-зірками.

Саме вони перетворюють сьогоднішню Україну на завтрашню і рухають технологічний прогрес. Ці люди і є рок-зірки, а Mazepa Awards – це премія Ґреммі, яка покликана їх підсвітити.