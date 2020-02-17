"Киевгорстрою" могут отменить паевой взнос за недостроенные объекты "Укрбуда"

Источник: Деловая столица

Киевский городской совет зарегистрировал проект решения, который может освободить от уплаты паевых компании, которые возьмутся за достройку замороженных объектов.

Об этом говорится в проекте решения от 13 февраля

В соответствующем проекте есть перечень таких объектов: из 24 домов - 22 принадлежат "Укрбуду", остальные – нежилые помещения.

В розъяснительной записке, прилагаемой к проекту отмечается, что это решение должно упростить и ускорить строительство объектов и поможет инвесторам (дольщикам - ред.) быстрее получить свои квартиры.

Среди инвесторов по информации из записки есть участники АТО, многодетные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы из Крыма и Донбасса.

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Записку подписал депутат от партии "Солидарности" Юрий Зубко, который до недавнего времени был управляющим делами ХК "Киевгорстрой", что взялась достраивать объекты "Укрбуда".

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

В "Киевгорстрое" ожидают окончания передачи в управление первых 6 жилых комплексов компании "Укрбуд" до конца февраля.

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