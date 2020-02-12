У "Київміськбуді" розповіли, коли їм передадуть перші 6 недобудов "Укрбуду"

У холдинговій компанії "Київміськбуд" очікують закінчення передачі в управління перших 6 житлових комплексів компанії "Укрбуд" до кінця лютого.

Про це заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає прес-служба компанії.

"У найближчі два тижні плануємо прийняти в управління перші шість об'єктів. З іншими ведеться щоденна рутинна робота.

Чесно сказати, процеси виявилися більш складними, ніж очікувалося. Десь власник землі взагалі не знав, що "Укрбуд" передає проект нам. Десь довго не могли підписати первинні документи, десь довго розбиралися з квартирами", - розповів Кушнір.

"Нам треба зрозуміти, скільки грошей потрібно витратити на добудову кожного об'єкта. Є такі, які "Укрбуд" вже продавав, але ще не будував, вони найбільш неоднозначні.

Паралельно, ведемо переговори з Державною іпотечною установою про фінансову допомогу, працюємо над звільненням проектів "Укрбуду" від сплати пайової участі, і зняттям арештів з ділянок, де є такі проблеми. Загалом, все в процесі", - додав він.

За його словами, по більшій частині об'єктів закінчується інвентаризація.

"Хочу попросити інвесторів "Укрбуду", які платять розстрочку, робити це виключно через банк.

Як виявилося, "Укрбуд" практикував оплату готівкою до своєї каси, чого робити, на мою думку, категорично не можна. Тому зараз нас завалюють питаннями, як і кому платити", - звернувся до інвесторів "Укрбуду" президент компанії "Київміськбуд".

За його словами, робота з об'єктами "Укрбуду" йде паралельно з роботою компанії над своїми власними проектами.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною