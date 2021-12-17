Деякі депутати "Слуги народу" проти заборони в Україні небезпечного азбесту – Радуцький

У монобільшості є депутати, які виступають проти заборони використання у будівництві азбесту, який ВООЗ визнала шкідливим матеріалом.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування 15 грудня заявив голова комітету Михайло Радуцький.

"Дуже великі лобістські сили з деяких сусідніх північних країн сьогодні хочуть не прийняти цей закон щодо заборони азбесту, я вам скажу – навіть в монобільшості є депутати, які кажуть: "як це так заборонити?", – заявив він.

"Ми підтримали цей законопроект і всі бачили, що азбест потрібно заборонити, ми це все погоджували і ми повністю погоджуємося, що такі шкідливі речовини не мають використовуватись ", – додав він.

Раніше ЕП писала, що урядова делегація Казахстану намагалась переконати українських чиновників не забороняти азбест попри те, що депутати вже проголосували в першому читанні за законопроєкт №4142, який в тому числі містить норми щодо заборони азбесту.

Зі слів голови правління АТ "Костанайські мінерали" Ербола Нурхожаєва стало відомо, що тоді казахстанська влада лобіювала інтереси компанії, яку він очолює.

Як відомо, на початку року у Верховній Раді підтримали в першому читанні законопроєкт №4142, яким забороняється використання азбесту.

Раніше Радуцький також відзначав, що ухвалення норми про заборону азбесту намагається зірвати група лобістів, в тому числі з боку Казахстану.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест. У нас навіть є лист з посольства Казахстану", – говорив він в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За даними ВООЗ, всі види азбесту є небезпечними для здоров’я, адже при потраплянні до організму можуть викликати рак та інші захворювання.

Відмова від хризотилового азбесту – одне із зобов’язань України перед ЄС. Це питання регулює директива Ради ЄС. Підписавши угоду про асоціацію, українська сторона зобов’язалася імплементувати ці правила.

Детальніше читайте про це в тексті "Чи відмовиться Україна нарешті від небезпечного азбесту?"

Економічна правда