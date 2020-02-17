Кожен двадцятий українець не може продати своє авто — Опендатабот

Кожен 20-й власник не може продати свій автомобіль - його машина знаходиться під арештом або під заставою.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що користувачі платформи перевірили 240 тисяч авто, з них 20 тисяч були під арештом.

Автомобіль може опинитися під арештом у таких ситуаціях:

якщо йде суд і позивач вимагає накладення арешту на автомобіль до прийняття рішення у справі.

якщо власник авто має борги: не сплачені штрафи, комунальні платежі, податкові борги тощо.

якщо власник взяв кредит під заставу машини.

Перевірити, чи є на авто будь-які обтяження, можна наступним чином: відкрити Opendatabot в будь-якому зручному месенджері, ввести номер автомобіля і, якщо він виявився під арештом або заставою, оплатити 23 грн і дізнатися причину обтяження.

Перевіряти наявність арештів рекомендують при покупці автомобіля не з салону, оскільки невідомі справжні причини продажу цього авто. Особливо, якщо власник продає його за дорученням.