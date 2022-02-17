Торік імпорт електрокарів в Україну зріс на 37%

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В Україну у 2021 році ввезли на 37% більше електрокарів, ніж у 2020-му. Але доля електромобілів серед загального імпорту авто в Україні й досі залишається на рівні 1%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"За 2021 рік в Україну ввезли майже 1 млн автомобілів. Це на 58% більше, ніж у попередньому році: 944 100 автівок проти 598 984.

Зростання позначилося й на кількості ввезених в Україну електрокарів - загалом їх було понад 10000. Це на 37% більше, ніж у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

При цьому, першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 та CHEVROLET BOLT EV - на їхню долю припадає 44% ввезених в Україну авто (4 432 одиниць з 10 053).

Зазначається, що основною перешкодою для активного росту ринку електрокарів в Україні досі залишається низький рівень обслуговувальної інфраструктури, а саме - низька щільність розміщення швидкісних зарядних станцій.

Нагадаємо:

У 2021 році в усьому світі було продано 6,5 млн електромобілів (EV), що на 109% більше, ніж у 2020-му.

Продажі електромобілів становили торік 9% від усіх продажів легкових автомоблів.

Економічна правда