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Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% – дослідження

Середа, 16 лютого 2022, 15:35 - Олексій Павлиш
 
Getty images

У 2021 році в усьому світі було продано 6,5 млн електромобілів (EV), що на 109% більше, ніж у 2020-му.

Про це йдеться у новому дослідженні глобального ринку електромобілів від аналітичної компанії Canalys.

Зазначається, що продажі електромобілів становили торік 9% від усіх продажів легкових автомоблів.

При цьому, через вплив COVID-обмежень та дефіцит мікросхем загальний світовий ринок автомобілів зріс у 2021 році лише на 4%.

"Попит на електромобілі залишався високим у 2021 році, але було б продано набагато більше, якби не хронічний дефіцит компонентів, який все ще впливає на кожного виробника автомобілів у всьому світі", - кажуть аналітики.

Так, 85% електромобілів, проданих у всьому світі, доставлялися клієнтам у материковому Китаї та Європі.

У 2021 році в Китаї було продано 3,2 мільйона електромобілів, що становить 15% від усіх проданих нових автомобілів.

А в Європі було продано 2,3 мільйона електромобілів, що становить 19% нових автомобілів.

"У 2021 році в материковому Китаї було продано понад 3,2 мільйона електромобілів - половина всіх електромобілів, проданих у всьому світі, і на 2 мільйони більше, ніж було продано в країні в 2020 році", - заявили в Canalys.

При цьому, продажі електромобілів у США продовжують відставати від продажів у Китаї та Європі. Лише 4% нових автомобілів, проданих у США в 2021 році, були електромобілями. 

 

Найбільші виробники електромобілів у 2021 році

За даними аналітиків, Tesla лідирує на світовому ринку електромобілів з часткою 14%. 

VolkswagenGroup була торік другою з часткою ринку 12%. 

Китайська SAIC Motor Corporation йде третьою із часткою, яка перевищує 11%. 

Економічна правда

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