Каждый двадцатый украинец не может продать свое авто — Опендатабот

Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что пользователи платформы проверили 240 тысяч авто, из них 20 тысяч были под арестом.

Автомобиль может оказаться под арестом в следующих ситуациях:

если идет суд и истец требует наложения ареста на автомобиль до принятия решения по делу.

если владелец авто имеет долги: неоплаченные штрафы, коммунальные платежи, налоговые долги и тому подобное.

если владелец взял кредит под залог машины.

Проверить, есть ли на авто какие-либо обременения, можно следующим образом: открыть Opendatabot в любом удобном мессенджере, ввести номер автомобиля и, если он оказался под арестом или залогом, оплатить 23 грн и узнать причину обременения.

Проверять наличие арестов рекомендуют при покупке автомобиля не из салона, поскольку неизвестны истинные причины продажи этого авто. Особенно, если владелец продает его по доверенности.