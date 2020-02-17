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Каждый двадцатый украинец не может продать свое авто — Опендатабот

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:45
 

Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что пользователи платформы проверили 240 тысяч авто, из них 20 тысяч были под арестом.

Автомобиль может оказаться под арестом в следующих ситуациях:

  • если идет суд и истец требует наложения ареста на автомобиль до принятия решения по делу.
  • если владелец авто имеет долги: неоплаченные штрафы, коммунальные платежи, налоговые долги и тому подобное.
  • если владелец взял кредит под залог машины.

Проверить, есть ли на авто какие-либо обременения, можно следующим образом: открыть Opendatabot в любом удобном мессенджере, ввести номер автомобиля и, если он оказался под арестом или залогом, оплатить 23 грн и узнать причину обременения.

Проверять наличие арестов рекомендуют при покупке автомобиля не из салона, поскольку неизвестны истинные причины продажи этого авто. Особенно, если владелец продает его по доверенности.

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