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МВС перевіряє, як водії пропускають автомобілі зі спецсигналами

Четвер, 13 лютого 2020, 18:31

В Україні стартували профілактичні заходи "Увага! Спецсигнали!": на дороги виїхали автомобілі спецпризначення з маячками і сиренами, мета яких - не тільки їхати на виклик, а й перевіряти пильність водіїв.

Джерело: повідомлення МВС у Facebook

Деталі: Протягом двох тижнів триватимуть спільні відпрацювання патрульної поліції, швидкої допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами.

 

За декілька годин патрульні вже виписали 64 адміністративних протоколи на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

 

Пряма мова першого заступника голови патрульної поліції Олексія Білошицького: "Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя".

 
Українська правда

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