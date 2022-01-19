Уряд змінив правила реєстрації автомобілів, проданих за борги
Кабмін удосконалив порядок перереєстрації транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників.
Про повідомляє Урядовий портал.
Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів".
"Ця постанова приводить у відповідність до чинного законодавства та вдосконалює порядок перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні.
"Сьогодні положення відповідного Порядку не кореспондуються з положеннями законів України, які надають права заставодержателям на продаж заставного майна - автомобілів, які були передані в заставу саме цьому окремому кредитору.
Зокрема, ЗУ "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" чітко визначено, що продаж предмета обтяження є підставою для припинення всіх існуючих забезпечувальних та публічних обтяжень щодо відповідного рухомого майна, а також інших договірних обтяжень з нижчим пріоритетом", - пояснили у Мін'юсті.
Натомість на практиці, додали у відомстві, сервісні центри МВС відмовляють у реєстрації транспортних засобів, проданих банком відповідно до вимог цього закону, за новим власником, у випадках, коли органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями відкриті будь-які інші провадження щодо стягнення коштів із особи, яка передала банку в заставу автомобіль.
"Ми пропонуємо вдосконалити порядок перереєстрації транспортного засобу шляхом розширення переліку виключень проведення перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників.
А саме - доповнити підставами щодо безоплатного отримання транспортного засобу та придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", - заявила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
За її словами, відтепер покупці предмета обтяження зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори - реалізовувати своє право на продаж та реєстрацію за новим власником предмета забезпечувального обтяження.
Економічна правда
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