Уряд змінив правила реєстрації автомобілів, проданих за борги

unsplash

Кабмін удосконалив порядок перереєстрації транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників.

Про повідомляє Урядовий портал.

Уряд прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів".

"Ця постанова приводить у відповідність до чинного законодавства та вдосконалює порядок перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні положення відповідного Порядку не кореспондуються з положеннями законів України, які надають права заставодержателям на продаж заставного майна - автомобілів, які були передані в заставу саме цьому окремому кредитору.

Зокрема, ЗУ "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" чітко визначено, що продаж предмета обтяження є підставою для припинення всіх існуючих забезпечувальних та публічних обтяжень щодо відповідного рухомого майна, а також інших договірних обтяжень з нижчим пріоритетом", - пояснили у Мін'юсті.

Натомість на практиці, додали у відомстві, сервісні центри МВС відмовляють у реєстрації транспортних засобів, проданих банком відповідно до вимог цього закону, за новим власником, у випадках, коли органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями відкриті будь-які інші провадження щодо стягнення коштів із особи, яка передала банку в заставу автомобіль.

"Ми пропонуємо вдосконалити порядок перереєстрації транспортного засобу шляхом розширення переліку виключень проведення перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників.

А саме - доповнити підставами щодо безоплатного отримання транспортного засобу та придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", - заявила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

За її словами, відтепер покупці предмета обтяження зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори - реалізовувати своє право на продаж та реєстрацію за новим власником предмета забезпечувального обтяження.

Економічна правда