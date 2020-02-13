МВД проверяет, как водители пропускают автомобили со спецсигналами

В Украине стартовали профилактические мероприятия "Внимание! Спецсигналы!": на дороги выехали автомобили спецназначения с маячками и сиренами, цель которых - не только ехать на вызов, но и проверять бдительность водителей.

Источник: сообщение МВД в Facebook

Детали: В течение двух недель будут продолжаться совместные отработки патрульной полиции, скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Патрульные проверяют, как водители пропускают автомобили со спецсигналами.

За несколько часов патрульные уже выписали 64 административных протокола на водителей, которые не уступали дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Прямая речь первого заместителя председателя патрульной полиции Алексея Билошицкого: "Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности уступать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь имеют место отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не нужно забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни".