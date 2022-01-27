Bentley планує почати виробництво люксового електромобіля у 2025 році

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Британський виробник авто класу люкс Bentley, який належить Volkswagen, планує почати виробництво першого електромобіля у 2025 році.

Про це пише The Guardian.

У Bentley заявили, що перший повністю електричний електромобіль розроблять та виготовлять на заводі в Крю.

"Bentley, який виробляє автомобілі з 1919 року і зараз належить німецькому Volkswagen, зобов’язався інвестувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів у екологічність протягом наступних 10 років.

Це включатиме те, що компанія назвала "повною трансформацією" всіх автомобілів Bentley і її заводу в Крю, на якому працює 4000 працівників", - пише газета.

Видання додає, що Bentley наприкінці 2020 року оголосила про плани припинити випуск авто, які працюють на викопному паливі, до 2030 року, "прагнучи зробити свою діяльність повністю нейтральною до вуглецю до того ж часу".

The Guardian додає, що продаж нових бензинових і дизельних автомобілів у Британії буде заборонено з 2030 року.

Нагадаємо:

Бренди автомобілів класу люкс, такі як Rolls-Royce, Bentley, Porsche та BMW, повідомили про рекордні продажі у 2021 році попри дефіцит чипів та скорочення поставок у масовому сегменті.

Економічна правда