Аеропорт у Білій Церкві буде міжнародним і залучить лоукости — голова КОДА

У Київській ОДА заявляють, що аеропорт в Білій Церкві повинен отримати статус міжнародного і обслуговувати лоукости.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Чернишов, передає Інтерфакс Україна.

"Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост.

Наш перший аеропорт "Біла Церква" отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії", - повідомив Чернишов, додавши, що відповідна документація вже розробляється для прискорення отримання аеропортом статусу міжнародного.

За його словами, також планується відкриття пункту пропуску через державний кордон, а в подальшому - будівництва пасажирського і ван1тажного терміналів.

"Поруч з аеропортом - залізниця, це створить унікальний комфортний хаб для перевізників. Ми очікуємо, що це позитивно вплине на розвиток туризму і економіки України", - резюмував він.

Нагадуємо:

У лютому 2019-го року повідомлялось, що восени (2019-го) в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.