Аэропорт в Белой Церкви будет международным и привлечет лоукосты – глава КОГА

В Киевской ОГА заявляют, что аэропорт в Белой Церкви должен получить статус международного и обслуживать лоукосты.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Чернышов, передает Интерфакс Украина.

"Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты.

Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании", – сообщил Чернышов, добавив, что соответствующая документация уже разрабатывается для ускорения получения аэропортом статуса международного.

По его словам, также планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем – строительство пассажирского и грузового терминалов.

"Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков.

Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины", – заключил он.

Напомним:

В феврале 2019-го сообщалось, что осенью (2019-го) в аэропорту "Белая Церковь" планируется открытие международного пункта пропуска.