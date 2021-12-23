У Києві дещо зростуть тарифи на воду

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Київводоканал піднімає тарифи на воду для споживачів на 5 грн за кубометр.

Про це Київводоканал повідомив на своєму сайті.

Так, 22 грудня Нацкомісія з питань енергетики та компослуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, якою підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для низки підприємств, зокрема – Київводоканалу.

Тариф встановили на рівні 30,384 грн/м³ з ПДВ.

Перегляд тарифів Комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію та теплову енергію, а також витрат на газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.

Крім того, вплинуло збільшення витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням президентом податкового закону №5600.

Як наслідок, такі зміни зумовлять зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ) до 30,38 грн в цілому за 1 м³. З них централізоване водопостачання коштуватиме 16,164 грн/м³ з ПДВ, водовідведення – 14,22 грн/м³ з ПДВ.

"Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води зростуть на 32,50 грн", – пояснили у Київводоканалі.

Крім Києва, постанова НКРЕКП стосується ще низки водопостачальних підприємств.

Економічна правда