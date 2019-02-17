В Україні з’явиться ще один міжнародний аеропорт
Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.
За його словами, розвиток регіонального аеропорту "Біла Церква" та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.
"В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі "Біла Церква" очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік", - зазначив Омелян.
Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.
"Це дасть можливість виконувати з аеропорту "Біла Церква" прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року", - підсумував він.
Нагадаємо, українці стали менше їздити і більше літати - авіатранспортом в 2018 році скористалося на 17% більше пасажирів, ніж роком раніше.
Сумарний пасажиропотік українських аеропортів в 2018 році збільшився на 24,5% і склав 20,5 мільйона людей, і забезпечений він був не тільки великими аеропортами.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua