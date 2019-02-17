В Україні з’явиться ще один міжнародний аеропорт

Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

За його словами, розвиток регіонального аеропорту "Біла Церква" та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом.

"В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі "Біла Церква" очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік", - зазначив Омелян.

Міністр також зазначив, що з метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску.

"Це дасть можливість виконувати з аеропорту "Біла Церква" прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року", - підсумував він.