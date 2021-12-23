УЗ електрифікувала ділянку на Київщині та запустить "електричку" на Васильків
Наприкінці грудня розпочнуться регулярні пасажирські перевезення електричками з Києва до станції Васильків-2, де "Укрзалізниця" завершила електрифікацію.
Про це написав заступник міністра фінансів Олександр Кава на своїй сторінці у Facebook.
"Вже наступного тижня почнеться регулярний рух електропоїздів сполученням Київ – Васильків-2, завдяки якому понад 10 тисяч жителів цього міста-супутника столиці матимуть можливість без автомобіля та маршруток швидко доїжджати до центру столиці", – повідомив він.
Раніше "Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт та електрифікацію залізничної колії між станціями Васильків-1 (селище Калинівка) та Васильків-2 (місто Васильків) у Київській області.
21 грудня на ділянці пройшли випробування нових шляхів та контактної мережі, тут уперше проїхав електровоз.
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