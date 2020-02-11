Air Serbia запускає новий рейс Львів-Белград

Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси Львів-Белград, які почнуть виконуватися з 5 червня.

Про це повідомляє avianews.com.

Рейси внесені до розкладу з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах в нічний час.

Вильоти зі Львова о 04:25 по п'ятницях і о 04:40 в інші дні, вильоти з Белграда - о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Авіакомпанія має намір використовувати на лінії турбогвинтові регіональні літаки ATR 72.

Мінімальна ціна авіаквитків на рейси Львів-Белград на момент публікації матеріалу становила 258 дол в обидва боки з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Пізніше авіакомпанія завантажила нижчий тариф, і ціна знизилася до 178 дол.

Нагадуємо:

Зараз Air Serbia літає з Белграда до Києва. У зимовому розкладі 2019/2020 років авіакомпанія виконує два щотижневих рейсу до Борисполя.

З літнього розкладу 2020 року, яке почнеться в кінці березня, частота буде відновлена до трьох рейсів на тиждень, як це було влітку 2019 року.

З вересня 2016-го року Air Serbia припиняла авіасполучення з Україною, посилаючись на сезонність. Однак на наступний літній сезон польоти до Києва не відновилися.

3 червня 2019-го сербські авіалінії відновили регулярні рейси за маршрутом Белград-Київ-Белград.