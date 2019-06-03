Сербія відновила пряме авіасполучення з Києвом

Сербський національний авіаперевізник Air Serbia відновив регулярні рейси за маршрутом Белград-Київ-Белград з 2 червня 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рейси здійснюватимуть три рази на тиждень: у вівторок, четвер і неділю. З Белграда (міжнародний аеропорт "Нікола Тесла Белград") літак вирушатиме щовівторка і щочетверга о 7:00 (за місцевим часом, 8:00 за Києвом), щонеділі - о 18:05 (за місцевим часом, 19:00 за Києвом).

З Києва (міжнародний аеропорт "Бориспіль", термінал F) рейс здійснюватимуть щовівторка і щочетверга о 10:35, щонеділі - о 21:40.

Тривалість польоту складає 1 годину 45 хвилин.

Вартість квитка в одну сторону без багажу - від $ 150 (за нинішнім курсом - близько 4 тис. гривень).

Свій останній рейс компанія виконала 30 вересня 2016 року, пояснивши припинення польотів сезонністю. Однак на наступний літній сезон польоти до Києва не відновилися.

Європейська правда