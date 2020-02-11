Air Serbia запускает новый рейс Львов-Белград

Air Serbia открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня.

Об этом сообщает avianews.com.

Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.

Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда — в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Авиакомпания намерена использовать на линии турбовинтовые региональные самолеты ATR 72.

Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград на момент публикации материала составляла $258 в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади. Позже авиакомпания загрузила более низкий тариф, и цена снизилась до $178.

Напомним:

Сейчас Air Serbia летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь.

С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.

С сентября 2016 года Air Serbia прекращала авиасообщение с Украиной, ссылаясь на сезонность.

Однако на следующий летний сезон полеты в Киев не восстановились.

2 июня 2019-го сербские авиалинии возобновили регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград.