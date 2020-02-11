Ставки по іпотеці до вересня мають впасти до 10% — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реально", - заявив Зеленський.

За його словами, здешевлення іпотеки - одне з lвох основних завдань, які ставляться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу та повернення тих, хто виїхав з країни.

Глава держави зазначив, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.

"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - сказав Зеленський.

За його словами. паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, а завдання їх залучення також пjставлена Мінфіну і Нацбанку.

"Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - зазначив президент.

Відповідно до Звіту про фінансову стабільність НБУ за грудень 2019 року, іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками на той момент пропонували 7 банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає можливим домогтися зниження ставки по іпотеці до 10-11% річних в поточному році.