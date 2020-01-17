Гончарук: Ставки по іпотеці до 10-11% річних в цьому році — це реально

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає можливим домогтися зниження ставки по іпотеці до 10-11% річних в поточному році.

Про він це заявив в ході наради з питань розвитку будівельної сфери в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"Щоб економіка розвивалася інтенсивно, нам потрібно, щоб у бізнесу був доступ до максимально дешевих ресурсів. Звичайно, "мінус один "відсоток ми не зробимо найближчим часом. Але дійти до 10-11% по іпотеці в цьому році - це дуже амбітне, але важливе завдання.

Ми з Національним банком над цим працюємо. При інфляції 4% це складно, але реально", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадуємо:

Нацбанк очікує відновлення іпотечного кредитування в 2020 році, проте перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова називала завданням на цей рік зниження ставки до 14-15% річних.

За підсумками 4 кварталу 2019 року банки знизили ставки для споживчих кредитів та кредитів на купівлю авто, водночас іпотека подорожчала.