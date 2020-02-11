Ставки по ипотеке до сентября должны упасть до 10% — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - заявил Зеленский.

По его словам, удешевление ипотеки - одно из двух основных задач, которые ставятся, чтобы помочь развитию сильного среднего класса и возвращения уехавших из страны.

Глава государства отметил, что другим вопросом является выгодное налогообложения средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - сказал Зеленский.

По его словам. параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, а задача их привлечения также поставлена ​​Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: на 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", - отметил президент.

Согласно Отчету о финансовой стабильности НБУ за декабрь 2019 года, ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками на тот момент предлагали 7 банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук считает возможным добиться снижения ставки по ипотеке до 10-11% годовых в текущем году.