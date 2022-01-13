Обсяг іпотечних кредитів сягнув майже 8 мільярдів – опитування НБУ

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За 11 місяців 2021 року банки України видали 9,7 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 7,9 млрд грн.

Про це свідчать результати опитування банків, проведеного НБУ.

"Загалом за перші 11 місяців 2021 року банки видали 9,7 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 7,9 млрд грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів та зросло в 2,4 раза в грошовому вимірі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у лисопаді 2021-го банки видали 1025 іпотечних кредитів на загальну суму 845 млн грн, а про видачу нової іпотеки у листопаді поінформували 22 банки.

Зазначається, що нові кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості залишаються головним рушієм ринку: у листопаді їх частка становила близько 90% від усіх наданих іпотечних кредитів.

"Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: 5 найактивніших банків уклали 90% нових угод", - додали в Нацбанку.

При цьому, середня сума договору в листопаді зросла до 824,8 тис грн порівняно з 803,9 тис грн у жовтні.

А середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у листопаді15,5% на первинному ринку і 13,5% – на вторинному.

"Незважаючи на те, що в листопаді порівняно з жовтнем ставки дещо зросли, з початку року вони все ж знизилися на 1,4 в. п. та на 0,4 в. п. відповідно", - резюмували в НБУ.

Економічна правда