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Gmail зайняв місце російських поштових сервісів в Україні – дослідження

Четвер, 9 січня 2020, 14:40
 

За останні 5 років частка Gmail в Україні зросла втричі через відмову українців від використання російських поштових служб, водночас e-mail сервісами з РФ продовжують користуватися майже 14% українців.

Про це повідомили в ПриватБанку, де проаналізували понад 6,5 млн електронних адрес клієнтів. 

За даними дослідження, на початку січня 2020 року 67,2% всіх e-mail українців припадає на загальновизнаний у світі Gmail. Українськими компаніями електронної пошти користуються 13% жителів країни, ще 13,7% e-mail українців – російські поштові сервіси.

Для порівняння: у січні 2015 року 64% всіх e-mail українців припадало на російські поштові сервіси, українськими компаніями електронної пошти користувалися 14% жителів України та приблизно стільки ж було користувачів Gmail.

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