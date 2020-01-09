Gmail занял место российских почтовых сервисов в Украине – исследование

За последние 5 лет доля Gmail в Украине выросла втрое за счет отказа украинцев от использования российских почтовых служб, однако e-mail сервисами из РФ продолжают пользоваться почти 14% украинцев.

Об этом сообщили в ПриватБанке, где проанализировали более 6,5 млн электронных адресов клиентов.

По данным исследования, в начале января 2020 года 67,2% всех e-mail украинцев приходится на общепризнанный в мире Gmail. Украинскими компаниями электронной почты пользуются 13% жителей страны, а 13,7% e-mail украинцев – российские почтовые сервисы.

Для сравнения: в январе 2015 года 64% всех e-mail украинцев приходилось на российские почтовые сервисы, украинскими компаниями электронной почты пользовались 14% жителей Украины и примерно столько же было пользователей Gmail.