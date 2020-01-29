ЄС збирається обмежити допуск Huawei до створення мереж 5G

Згідно з оприлюдненими 29 січня вказівками ЄС, країни-члени можуть або обмежувати, або не допускати високоризикованих постачальників технологій 5G до головних частин своїх телекомунікаційних мереж.

Про це повідомляє Reuters.

Ці настанови насамперед покликані дати відповідь на стурбованість низки держав тим, що китайські компанії, зокрема Huawei Technologies, співпрацюють з розвідкою Китаю і можуть нести ризик їхній безпеці, якщо будуватимуть мережу 5G.

Водночас вказівки не відповідають вимогам США про повну заборону Huawei.

Необов'язкові рекомендації, узгоджені з 28 країнами блоку, не називають конкретної країни чи компанії.

ЄС розглядає 5G як ключовий спосіб стимулювати економічне зростання та конкурувати із США та Китаєм. Huawei, найбільший у світі виробник телекомунікаційного обладнання, конкурує зі шведською Ericsson та фінською Nokia.

Настанови закликають країни ЄС оцінити рівень ризику постачальників на національному рівні чи на рівні ЄС та дозволяють їм виключати постачальників з високим ризиком з головної інфраструктури.

Сполучені Штати хочуть, щоб блок заборонив Huawei через побоювання, що його обладнання може бути використане Китаєм для шпигунства. Ці твердження компанія рішуче відкинула.

У порівнянні з антагонізмом "холодної війни" з Радянським союзом деякі люди побоюються, що домінування в 5G - це віха на шляху китайського технологічного верховенства, яке може визначити геополітику ХХІ століття.

Однак ЄС сподівається, що колективний підхід, заснований на контрольному списку ризиків, а також точкові заходи, усунуть деякий тиск з боку США.

Урядам ЄС рекомендували використовувати декілька постачальників 5G, а не залежати від однієї компанії. Провайдерам слід оцінювати технічні та нетехнічні фактори, включаючи ризик втручання з боку державних компаній.

Країни ЄС мають до квітня впровадити керівні принципи та до червня прозвітувати про свій прогрес.

Велика Британія 28 січня вирішила не допустити Huawei до критично важливого "ядра" мобільних мереж, виключити компанію зі стратегічно важливих об'єктів та обмежити її частку в периферії мережі 5G на рівні 35%. Це також пішло у розріз із закликами США до повної заборони.

Європейська правда