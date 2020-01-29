ЕС собирается ограничить допуск Huawei к созданию сетей 5G

Согласно обнародованным 29 января указаниям ЕС, страны-члены могут или ограничивать, или не допускать высокорисковых поставщиков технологий 5G к главным частям своих телекоммуникационных сетей.

Об этом сообщает Reuters.

Эти установки в первую очередь призваны дать ответ на обеспокоенность ряда государств тем, что китайские компании, в частности Huawei Technologies, сотрудничают с разведкой Китая и могут нести риск их безопасности, если строить сеть 5G.

В то же время указания не соответствуют требованиям США о полном запрете Huawei.

Необязательные рекомендации, согласованные с 28 странами блока, не называют конкретной страны или компании.

ЕС рассматривает 5G как ключевой способ стимулировать экономический рост и конкурировать с США и Китаем. Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, конкурирует со шведской Ericsson и финской Nokia.

Документ призывает страны ЕС оценить уровень риска поставщиков на национальном уровне или на уровне ЕС и позволяет им исключать поставщиков с высокими рисками из главной инфраструктуры.

Соединенные Штаты хотят, чтобы блок запретил Huawei из-за опасений, что его оборудование может быть использовано Китаем для шпионажа. Эти утверждения компания решительно отвергла.

Правительствам стран ЕС рекомендовали использовать несколько поставщиков 5G, а не зависеть от одной компании. Провайдерам следует оценивать технические и не технические факторы, включая риск вмешательства со стороны государственных компаний.

Страны ЕС до апреля должны внедрить руководящие принципы и до июня отчитаться о своем прогрессе.

Великобритания 28 января решила не допускать Huawei к критически важному "ядру" мобильных сетей, исключить компанию из стратегически важных объектов и ограничить ее долю на периферии сети 5G на уровне 35%. Это также пошло в разрез с призывами США к полному запрету.

Европейская правда