Лондон перестав бути світовим фінансовим центром через Brexit — опитування

Лондон поступився Нью-Йорку позицією найбільшого світового фінансового центру в 2019 році, через, зокрема, Brexit.

Про це свідчать результати опитування топ-менеджерів фінансового сектора, проведеного консалтинговою компанією Duff & Phelps, передає Інтерфакс-Україна.

Лише 34% респондентів заявили, що вважають Лондон провідним глобальним фінансовим хабом, тоді як 56% віддали перевагу Нью-Йорку.

Позиції Лондона порівняно з 2018 роком погіршилися на 19 процентних пунктів (п.п.), Нью-Йорка - покращилися на 14 п.п.

"Складно не думати про те, що три роки невизначеності навколо Brexit зробили свій внесок у погіршення позицій Лондона, - зазначає Монік Мелі, котра відповідає за питання регулювання і комплаєнсу в Duff & Phelps. - Ще у 2018 році Лондон зберігав позицію головного фінансового центру, проте ударні хвилі, пов'язані з переговорами Великої Британії і ЄС, усе-таки почали даватися взнаки".

Мелі зазначає, проте, що перемога партії британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона на грудневих парламентських виборах, яка підготувала ґрунт для виходу країни з ЄС 31 січня, може підтримати Лондон.

"Якщо це головна причина зміни позиції Лондона, то вирішення питання виходу Великої Британії з ЄС дасть змогу британській столиці поліпшити свої позиції", - зазначила вона.

Незважаючи на побоювання, що Brexit призведе до переведення фінінститутами активів і робочих місць із Лондона в інші європейські фінансові центри, зокрема до Франкфурта, Парижа й Дубліна, опитування Duff & Phelps дає можливість припустити, що жодне з цих міст не зможе скласти конкуренцію Нью-Йорку або Лондону.

Крім того, топ-менеджери фінкомпаній набагато оптимістичніше оцінюють перспективи азійських фінансових центрів, і майже кожен п'ятий з опитаних очікує, що азійське місто очолить список найважливіших фінансових хабів через п'ять років.

Найбільш перспективним, на їхню думку, є Шанхай, який, як очікується, в майбутньому випередить Сінгапур і Гонконг