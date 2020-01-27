Лондон перестал быть мировым финансовым центром из-за Brexit — опрос

Лондон уступил Нью-Йорку позицию крупнейшего мирового финансового центра в 2019 году, из-за, в частности, Brexit’а.

Об этом свидетельствуют результаты опроса топ-менеджеров финансового сектора, проведенного консалтинговой компанией Duff & Phelps, передает Интерфакс-Украина.

Лишь 34% респондентов заявили, что считают Лондон ведущим глобальным финансовым хабом, тогда как 56% отдали предпочтение Нью-Йорку. Позиции Лондона по сравнению с 2018 годом ухудшились на 19 процентных пунктов (п.п.), Нью-Йорка - улучшились на 14 п.п.

"Сложно не думать о том, что три года неопределенности вокруг Brexit внесли свой вклад в ухудшение позиций Лондона, - отмечает Моник Мели, отвечающая за вопросы регулирования и комплаенса в Duff & Phelps. - Еще в 2018 году Лондон сохранял позиции главного финансового центра, однако ударные волны, связанные с переговорами Великобритании и ЕС, все же начали проявлять себя".

Мели отмечает, однако, что победа партии британского премьер-министра Бориса Джонсона на декабрьских парламентских выборах, подготовившая почву для выхода страны из ЕС 31 января, может поддержать Лондон.

"Если это главная причина изменения позиции Лондона, то решение вопроса выхода Великобритании из ЕС, позволит британской столице улучшить свои позиции", - отметила она.

Несмотря на опасения, что Brexit приведет к переводу фининститутами активов и рабочих мест из Лондона в другие европейские финансовые центры, включая Франкфурт, Париж и Дублин, опрос Duff & Phelps позволяет предположить, что ни один из этих городов не сможет составить конкуренцию Нью-Йорку или Лондону.

Более того, топ-менеджеры финкомпаний гораздо более оптимистично оценивают перспективы азиатских финансовых центров, и почти каждый пятый из опрошенных ожидает, что азиатский город возглавит список важнейших финансовых хабов через пять лет.

Наиболее перспективным, по их мнению, является Шанхай, который, как ожидается, в будущем опередит Сингапур и Гонконг.