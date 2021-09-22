Лондонський суд відхилив позов Суркіса до Порошенка та Гонтаревої на 350 млн доларів

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Лондонський суд відхилив позов на 350 млн доларів Ігоря Суркіса та пов’язаних компаній до Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої щодо компенсації за втрачені під час націоналізації Приватбанку у 2016 році активи.

Про це повідомила пресслужба партії Європейська солідарність з посиланням на адвоката у справі Іллю Новікова.

"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації ПриватБанку. Позов на суму більше 350 мільйонів доларів", – повідомили у пресслужбі.

Там зазначили, що раніше співробітники українського МЗС відправили офіційного листа до суду про те, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.

У партії стверджують, що у разі визнання листа судом та схвалення позову, вимоги у 350 млн доларів з відсотками "довелося б з бюджету України".

ЕП звернулася до пресслужби партії за рішенням суду.

Крім того, за словами Новікова, наслідком для Суркіса згідно такого рішення буде необхідність обговорювати питання із компенсації судових витрат.

"Згідно англійського права це питання обговорюється окремо, воно не вирішується автоматично і в день винесення рішення. На даний момент ці витрати складають уже більше 2 мільйонів доларів", – зазначив адвокат.

Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс та 6 афілійованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтаревої і Петра Порошенка до Високого суду Лондона з вимогою до експрезидента компенсувати кошти за невиконані умови угоди, за якою він мав купити частку в телеканалі "1+1".

У коментарі ЕП адвокат Ігор Головань зазначив, що вимоги стосовно "1+1" були присутні у справі, проте головні вимоги стосувалися компенсації коштів від націоналізації Приватбанку.

Брати Суркіси судяться в українських судах щодо неправомірності визнання Нацбанком їх як пов’язаних з Приватбанком осіб. Через це рішення їх кошти в банку підлягали примусовому обміну на акції додаткової емісії (bail-in) під час націоналізації фінустанови.

Економічна правда