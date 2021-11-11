Завершилося слухання щодо "боргу Януковича" у Лондоні

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Верховний Суд Лондона завершив слухання у справі "боргу Януковича" 11 листопада.

Про це повідомило Міністерство фінансів, трансляція засідання на сайті Верховного Суду.

Очікується, що тепер Верховний Суд завершить роботу над підготовкою рішення та перейде до його винесення.

На засіданні було заслухано останні пояснення України щодо того, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів було випущено у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного Росією.

Під час засідання українська сторона підкреслила, що домовленість експрезидента Віктора Януковича та президента РФ Владіміра Путіна була здійснена під тиском. Вона стосувалася кредиту Україні обсягом 15 млрд євро через розміщення українських цінних паперів.

"Україна послідовно стверджувала, що внаслідок погроз, здійснюваних Росією до випуску єврооблігацій, та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україну було позбавлено права вибору та внаслідок примусу, здійснюваного Росією, Україна зрештою уклала угоди щодо випуску єврооблігацій", – йдеться у позиції Мінфіну.

А саме, РФ послідовно тиска на Україну щодо відмови від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Внаслідок цього, після зриву підписання, Україна у 2013 році втратила доступ до ринку капіталу та фінансової допомоги, і була змушен погодитися на російський кредит.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації.

Відповідно, позиція України полягає у тому, що:

або випуск облігацій повинен бути визнаний недійсним з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді

або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України.

Останню позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму рішенні 2018 року. А саме задовольнив апеляцію України на вердикт Високого суду Лондона, який зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки.

"Україна залишається впевненою у позитивному результаті вирішення справи, яка була ініційована як один із елементів загальної стратегії зі здійснення Росією агресії проти України, яку Росія продовжує реалізовувати і сьогодні", – підкреслює Мінфін.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що рішення за результатами слухань 11 листопада може стати останнім у справі.

"Російські євробонди"

У грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

Згодом, у 2015 році, Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів, але від Росії згоди щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів Україна не отримала. Термін їхнього погашення – 20 грудня 2015 року. У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Економічна правда



