В "Укренерго" пояснили, чому деякі регіони не отримують виплат по "зеленому" тарифу

В "Укренерго" заявляють, що не можуть зробити виплати домогосподарствам за "зеленим" тарифом через проблеми в регуляторних правилах енергосистеми, оператор енергоринку повинен виплатити обленерго 774 млн грн, хоча в його тариф на передачу закладено 137 млн грн.

Про це повідомляє Ліга.бізнес.

Раніше голова Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в своєму листі звертався до "Укренерго" з приводу заборгованості виплат по "зеленому" тарифу домогосподарствам Тернопільській області, в той же час заборгованості по "зеленому тарифу" перед промисловими постачальниками виплачувалися набагато стабільніше .

Як виявилося, виробникам "зеленої" енергії не платять ще в двох областях: Івано-Франківській та Львівській, де у місцевих "Постачальників універсальних послуг" нібито немає грошей.

Видання повідомляє, що проблеми спостерігаються в областях, де енергетикою завідують компанії, пов'язані з Ігорем і Григорієм Суркісами. Львів- і Прикарпаттяобленерго володіють Суркіси і неформальна група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, але у братів Суркісів там оперативне управління.

Контрольний пакет акцій Тернопільобленерго належить державі, міноритарії - компанії Ігоря Коломойського і Костянтина Григоришина. До управління до недавнього часу також мали відношення і Суркіси.

У Укренерго оцінили сумарний борг перед домогосподарствами-виробниками "зеленої" енергії в 289 мільйонів гривень.

За даними компанії, в рамках своїх зобов'язань оператор енергоринку повинен виплатити обленерго 774 млн грн, хоча в його тариф на передачу закладено на цю послугу лише 137 млн грн.

"Ми змогли виплатити 485 млн, що і так в три рази більше, ніж передбачено в тарифі на передачу електроенергії. В умовах дефіциту коштів держкомпанії (в майже 2,5 млрд грн), ми заплатили 354% від того джерела, що ми мали" , - заявив в.о. керівника Укренерго Всеволод Ковальчук на прес-конференції 23 грудня.

Зараз обленерго розсилають додаткові угоду домогосподарствам, де вказано, що гроші за тарифом будуть виплачені тільки після, того як Укренерго з ними розрахується.

У той же час для юросіб, приходять повідомлення від держпідприємства "Гарантований покупець" (яке компенсує "зелений" тариф - ЕП), в яких пропонується реструктурувати борг перед юрособами-виробниками