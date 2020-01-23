Герус звинуватив "Укренерго" у преференціях великому бізнесу по "зеленому тарифу"

"Укренерго" не виплачує домогосподарствам Тернопільської області, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, виплати по "зеленому тарифу" починаючи з жовтня 2019 року, натомість виплати для великого бізнесу мають набагато вищий рівень розрахунків.

Про це йдеться у зверненні голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса до НЕК "Укренерго"

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Повідомляється, що "Укренерго" не розраховується повністю з постачальником універсальних послуг (ПУП), який в свою чергу не може розрахуватися перед домогосподарствами за електроенергію з альтернативних джерел.

За вересень 2019 року "Укренерго" виплатив 58% зобов'язань для ПУП, а починаючи з жовтня 2019-го зупинив виплати.

Водночас, Герус повідомляє, що розрахунки з юридичними особами (через ДП Гарантований покупець), здійснені за листопад на 80%, за грудень на 30%, і передоплатою за січень у розмірі 350 мільйонів гривень.

Заборгованість за "зеленим тарифом" по інших місяцях перед промисловими постачальниками енергії відсутня.

На думку Геруса, така поведінка може містити ознаки зловживання монопольним становищем.

Він просить повідомити про причини утворення преференцій для промислових виробників та надати інформацію щодо планів виплат заборгованостей.