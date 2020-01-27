В "Укрэнерго" объяснили, почему некоторые регионы не получают выплат по "зеленому" тарифу

В Укрэнерго заявляют, что не могут сделать выплаты домохозяйствам по "зеленому" тарифу из-за проблем в регуляторных правилах энергосистемы, оператор энергорынка должен выплатить облэнерго 774 млн грн, хотя в его тариф на передачу заложено 137 млн грн.

Об этом сообщает Лига.бизнес.

Ранее глава Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в своем письме обращался к "Укрэнерго" по поводу задолженности выплат по "зеленому" тарифу домохозяйствам Тернопольской области, в то же время задолженности по "зеленому тарифу" перед промышленными поставщиками выплачивались гораздо стабильнее.

Как оказалось, производителям "зеленой" энергии не платят еще в двух областях: Ивано-Франковской и Львовской, где у местных "Поставщиков универсальных услуг" якобы нет денег.

Издание сообщает, что проблемы наблюдаются в областях, где энергетику курируют компании, связанные с Игорем и Григорием Суркисами. Львов- и Прикарпатьеоблэнерго владеют Суркисы и неформальная группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но у братьев Суркисов там оперативное управление.

Контрольный пакет акций Тернопольоблэнерго принадлежит государству, миноритарии - компании Игоря Коломойского и Константина Григоришина. К управлению до недавнего времени также имели отношение и Суркисы.

В Укрэнерго оценили суммарный долг перед домохозяйствами-производителями "зеленой" энергии в 289 миллионов гривень.

По данным компании, в рамках своих обязательств оператор энергорынка должен выплатить облэнерго 774 млн грн, хотя в его тариф на передачу заложено на эту услугу всего 137 млн грн.

"Мы смогли выплатить 485 млн, что и так в три раза больше, чем предусмотрено в тарифе на передачу электроэнергии. В условиях дефицита средств госкомпании (в почти 2,5 млрд грн), мы заплатили 354% от того источника, что мы имели", - заявил и.о. руководителя Укрэнерго Всеволод Ковальчук на пресс-конференции 23 декабря.

Сейчас облэнерго рассылают дополнительные соглашение домохозяйствам, где указано, что деньги по тарифу будут выплачены только после, того как Укрэнерго с ними рассчитается.

В тоже время для юрлиц, приходят уведомления от госпредприятия "Гарантированный покупатель" (которое компенсирует "зеленый" тариф - ЭП), в которых предлагается реструктурировать долг перед юрлицами-производителями









