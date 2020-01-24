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Лайф-страхування: НБУ дозволив першій страховій компанії робити виплати у валюті

П'ятниця, 24 січня 2020, 18:58
 

Нацбанк видав першу ліцензію страховій компанії, на підставі якої її клієнти зможуть робити внески і отримувати відшкодування в іноземній валюті за договорами страхування життя.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що ліцензію отримала "Страхова компанія ТАС" (належить Сергію Тігіпку).

"АТ "СК ТАС" стало першою компанією з-поміж лайф-страховиків, що отримала ліцензію на здійснення валютних операцій.

На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Регулятор сподівається, що отримання ліцензії дозволить збільшити привабливість страхування життя для клієнтів та пожвавить конкуренцію на ринку.

Нагадаємо:

З 1 липня НБУ почне регулювати діяльність страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Наразі Нацбанк може регулювати лише валютні відносини цих установ та видавати відповідні ліцензії.

Економічна правда

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НБУ страхування

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