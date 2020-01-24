Лайф-страхування: НБУ дозволив першій страховій компанії робити виплати у валюті
Нацбанк видав першу ліцензію страховій компанії, на підставі якої її клієнти зможуть робити внески і отримувати відшкодування в іноземній валюті за договорами страхування життя.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що ліцензію отримала "Страхова компанія ТАС" (належить Сергію Тігіпку).
"АТ "СК ТАС" стало першою компанією з-поміж лайф-страховиків, що отримала ліцензію на здійснення валютних операцій.
На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.
Регулятор сподівається, що отримання ліцензії дозволить збільшити привабливість страхування життя для клієнтів та пожвавить конкуренцію на ринку.
Нагадаємо:
З 1 липня НБУ почне регулювати діяльність страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Наразі Нацбанк може регулювати лише валютні відносини цих установ та видавати відповідні ліцензії.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua