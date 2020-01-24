Лайф-страхування: НБУ дозволив першій страховій компанії робити виплати у валюті

"АТ "СК ТАС" стало першою компанією з-поміж лайф-страховиків, що отримала ліцензію на здійснення валютних операцій.

На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Регулятор сподівається, що отримання ліцензії дозволить збільшити привабливість страхування життя для клієнтів та пожвавить конкуренцію на ринку.

Нагадаємо:

З 1 липня НБУ почне регулювати діяльність страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Наразі Нацбанк може регулювати лише валютні відносини цих установ та видавати відповідні ліцензії.

Економічна правда