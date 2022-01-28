НБУ продав рекордний обсяг валюти від початку пандемії
Національний банк продав на міжбанку 759,9 млн доларів протягом тижня 24-28 січня – востаннє таку суму продавали у березні 2020 року.
Про це відомо з даних НБУ.
З загальної суми, 729 млн доларів було продано за найкращим курсом, решту – за єдиним.
Усього від початку року НБУ придбав 20 млн доларів на міжбанку, продав – 1,5 млрд доларів.
Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.
Раніше НБУ ухвалив рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів.
Нагадуємо:
Національний банк вперше від початку року придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.
Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.
Курс гривні почав значно слабнути від початку року внаслідок загрози з боку РФ – на понад гривню за долар за три тижні.
Як наслідок, Національний банк протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку 330,7 млн доларів.
Економічна правда
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