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НБУ продав рекордний обсяг валюти від початку пандемії

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:11

Національний банк продав на міжбанку 759,9 млн доларів протягом тижня 24-28 січня – востаннє таку суму продавали у березні 2020 року.

Про це відомо з даних НБУ.

З загальної суми, 729 млн доларів було продано за найкращим курсом, решту – за єдиним.

Усього від початку року НБУ придбав 20 млн доларів на міжбанку, продав – 1,5 млрд доларів.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.

Раніше НБУ ухвалив рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів.

Нагадуємо:

Національний банк вперше від початку року придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Курс гривні почав значно слабнути від початку року внаслідок загрози з боку РФ – на понад гривню за долар за три тижні.

Як наслідок, Національний банк протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку 330,7 млн доларів. 

Економічна правда

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НБУ валюта

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