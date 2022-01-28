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Нацбанк підвищив прогноз цін на газ і нафту у 2022 році

П'ятниця, 28 січня 2022, 20:55
 
unsplash

Нацбанк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах та на нафту марки Brent.

Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ.

Так, щодо середньорічної ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах Нацбанк підвищив прогноз на цей рік на 80,2% - із 475,1 доларів за тисячу кубів до 856,3 доларів за тисячу кубів.

А щодо ціни на нафту Brent - на 10,7% (з 67,1 дол до 74,3 дол за барель).

"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у першому кварталі 2022 року, а надалі - на рівні вищому, ніж допандемічний", - йдеться у звіті.

Водночас НБУ прогнозує зниження ціни на залізну руду (China import Iron Ore Fines 62% FE) - із 169,4 дол за тонну до 111,3 дол за тонну.

 

Нагадаємо:

Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Економічна правда

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