Лайф-страхование: НБУ разрешил первой страховой компании делать выплаты в валюте

Нацбанк выдал первую лицензию страховой компании, на основании которой ее клиенты смогут делать взносы и получать возмещение в иностранной валюте по договорам страхования жизни.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лицензию получила "Страховая компания ТАС" (принадлежит Сергею Тигипко).

"АО "СК ТАС" стало первой компанией среди лайф-страховщиков, которая получила лицензию на осуществление валютных операций.

На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Регулятор надеется, что получение лицензии позволит увеличить привлекательность страхования жизни для клиентов и оживит конкуренцию на рынке.

Напомним:

С 1 июля НБУ начнет регулировать деятельность страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений. Сейчас Нацбанк может регулировать только валютные отношения этих учреждений и выдавать соответствующие лицензии.

Экономическая правда