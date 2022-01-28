Нацбанк отримав документи від Укрпошти на купівлю банку

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Національний банк України отримав від державної Укрпошти пакет документів про бажання придбати "Альпарі банк".

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит Економічної правди.

"Національний банк України отримав пакет документів про намір набуття істотної участі АТ "Укрпошта" у АТ "АЛЬПАРІ БАНК"", — йдеться у відповіді регулятора.

Раніше повідомлялося, що сума угоди може складати 260 млн грн — на 60 млн грн більше за мінімальні вимоги до капіталу банку, встановлені НБУ.

Документи надійшли до Нацбанку . Відповідно до закону, рішення про погодження або непогодження угоди з купівлі банку "Укрпошти" НБУ може ухвалити протягом 2 місяців з дати отримання документів.

Про те, для чого державному поштовому оператору свій банк читайте у публікації: "Укрпошта" купує банк. Для чого?

Нагадуємо:

"Укрпошта" оголосила тендер про закупівлю 17 тисяч банківських терміналів - там кажуть, що вони працюватимуть у найвіддаленіших селах країни, де ще ніколи не було банківських послуг.



Угода з придбання банку "Укрпоштою" — не єдина угода на банківському ринку України останнього часу. Раніше стало відомо, що ПУМБ Ріната Ахметова заявив про завершення угоди з купівлі "Ідея банку", а 29 листопада Антимонопольний комітет погодив придбання Pinbank банком "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Детальніше про угоди на банківському ринку України ЕП писала у публікації Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки

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Ярослав Вінокуров, ЕП