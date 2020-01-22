Промсектор повідомляє, що електроенергія стрімко подорожчала після обмеження імпорту

Після введення обмеження на імпорт електроенергії, за перші 10 днів січня 2020 року середньозважена ціна на РДН (ринок на добу вперед) збільшилася на 33% в порівнянні з аналогічним періодом грудня і на 11% в порівнянні з груднем в цілому.

Про це повідомляє промислова компанія Інтерпайп.

"Раніше за рахунок імпорту (хоча його обсяг не перевищував кілька відсотків) на новому ринку електроенергії з'явилася конкуренція серед постачальників. Після стрімкого зростання в липні-серпні, ціни на РДН знизилися до справедливого рівня.

Крім того, українські постачальники були позбавлені можливості безпідставно завищувати ціни, оскільки споживачі мали можливість вибору постачальника", - пояснюють в компанії.

За перші 20 днів січня, за оперативними даними компанії, зростання середньозваженої ціни на РДН склало 25%. Також, на цьому тлі, компанію турбує збільшення тарифів на транспортування електроенергії з 1 січня 2020 року на 33%.

"Новий ринок електроенергії пропрацював як справжній ринок всього пару місяців. Штучне обмеження конкуренції знову дало можливість виробникам зловживати ринковою владою.

Ми не імпортуємо електроенергію, купуємо її в Україні, але вважаємо за необхідне наявність конкуренції на ринку, в тому числі завдяки й імпорту", - заявив директор з економіки та фінансів Інтерпайп Денис Морозов.

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Нагадуємо:

4 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2233 про зміни до закону про ринок електроенергії, який, зокрема, забороняє імпорт електроенергії із РФ за двосторонніми договорами. Пізніше президент підписав цей законопроєкт.

Метою законопроєкту є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, Нацкомісії з тарифів дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобовому ринку.

Довідково.

Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2019 році Інтерпайп реалізував 823 тис.т готової продукції, в тому числі - 202 тис. т залізничної продукції. Продажі залізничних продуктів здійснюються під брендом KLW.